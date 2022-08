Czy można zarobić na ROR? Konta osobiste z premią wciąż w cenie

Kiedy otrzymamy premię?

No właśnie - kiedy najbezpieczniej wypowiedzieć umowę? Odpowiedzieliśmy już sobie, że najbardziej dogodnym momentem jest chwila zaraz po otrzymaniu premii. Termin jej wpłaty z kolei zawsze podany jest w regulaminie danej promocji. Co do zasady konkretną część premii otrzymujemy do końca kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym spełniliśmy wymagane warunki aktywności.