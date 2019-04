Czy pożyczka konsolidacyjna pomoże mi wyjść z długów?

Poziom zadłużenia Polaków rośnie z roku na rok. Kredyty i pożyczki bierzemy chętnie, realizując przeróżne potrzeby: od kupna pralki na raty, poprzez samochód, egzotyczne wakacje czy wesele, na kredytach hipotecznych na zakup mieszkania lub budowę domu kończąc.

Z raportu Krajowego Rejestru Dłużników wynika (pomijając przypadki ekstremalne), iż średnie zadłużenie statystycznego Kowalskiego wynosi nieco ponad 21 tysięcy złotych. Gorzej, że 33% z dłużników ma problemy ze spłatą zobowiązań - i tyczy się to zarówno tych, które zaciągamy w tradycyjnych bankach jak i tych, których udzielają nam firmy pożyczkowe i parabanki. Wtedy na horyzoncie pojawia się pożyczka konsolidacyjna, reklamowana jako skuteczny sposób na wyjście z długów.

Na czym polega konsolidacja?

Zacznijmy jednak od tego, czym w ogóle jest konsolidacja kredytów. Najprościej rzecz ujmując jest to zsumowanie posiadanego do tej pory zadłużenia - od limitu i debetu w koncie oraz kart kredytowych, poprzez kredyty ratalne i gotówkowe, aż po zobowiązania zaciągnięte w parabankach, takich jak pożyczki pozabankowe czy niezwykle popularne w ostatnich latach chwilówki. Co ważne, jeżeli chcemy dokonać konsolidacji w tradycyjnym banku, w wielu przypadkach posiadanie zadłużenia w firmach pożyczkowych dyskwalifikuje nas już na starcie. Są jednak banki, które podejmują się konsolidacji takich zobowiązań. Powstała w ten sposób kwota spłacana jest przez bank lub inną instytucję, która dokonuje dla nas konsolidacji. Następnie dzielona jest ona przez ilość miesięcy, wyznaczających okres naszej spłaty. Im jest on dłuższy, tym jednostkowa rata niższa i, co za tym idzie, łatwiejsza do spłaty. Należy jednak pamiętać, że oprocentowanie kredytu podawane jest w skali roku (RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), więc im dłuższy termin spłaty wybierzemy, tym więcej odsetek zapłacimy.

Czym różni się pożyczka konsolidacyjna od kredytu konsolidacyjnego?

Z pewnością niejednokrotnie spotkaliście się już z pojęciem kredytu konsolidacyjnego, używanego zamiennie z pożyczką konsolidacyjną. I chociaż odpowiadają one na podobne potrzeby i spełniają podobne funkcje, to jednak posiadają jedną fundamentalną różnicę: otóż, co do zasady, produktu takiego jak kredyt zgodne z polskim prawem udzielać mogą tylko i wyłącznie banki. Jeżeli więc dokonujemy konsolidacji swoich zobowiązań w tzw. tradycyjnym banku, to mamy do czynienia z kredytem konsolidacyjnym. Firmy pożyczkowe i parabanki, podlegające zresztą ustawie antylichwiarskiej, jasno określającej maksymalną wysokość odsetek i dodatkowych opłat, jakie nakładać mogą na swoich klientów, oferują nam zaś pożyczki konsolidacyjne. Mechanizm jest zatem bardzo podobny, chociaż podstawy prawne tego działania jednak nieco odmienne.

Dla kogo pożyczka konsolidacyjna?

No dobrze, ale skoro banki mają w swojej ofercie kredyt konsolidacyjny, dlaczego mamy w ogóle rozważać konieczność skorzystania z pożyczki konsolidacyjnej? Z bardzo prozaicznego powodu: bankowy kredyt konsolidacyjny nie jest dla wszystkich. Banki stosują dość restrykcyjną politykę wobec swoich klientów i potencjalnych klientów - wnikliwie analizują nasze dochody i ich źródła, sprawdzają nasze raporty w bazach takich jak Krajowy Rejestr Dłużników i Biuro Informacji Kredytowej, a naszą zdolność oceniają dość surowo, rzadko dopuszczając opóźnienia w spłacie zobowiązań większe niż 7 dni. Ba, są i takie, które skreślają i za jednodniowe opóźnienia! Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze scoring, czyli punktowa i wielowątkowa ocena naszej kandydatury jako kredytobiorcy i zdolność kredytowa, a więc zestawienie naszych dochodów z naszymi stałymi wydatkami. A to jeszcze nie wszystko: mało który bank zgodzi się na skonsolidowanie jakiegokolwiek zobowiązania zaciągniętego w firmie pożyczkowej. Wszystkim, którzy spełniają przynajmniej jedno z powyższych kryteriów, sugerujemy zwrócenie się do specjalistów. Pośrednik kredytowy dysponuje wiedzą na temat wymagań, polityki kredytowej oraz oferty cenowej poszczególnych banków i instytucji finansowych. Policzy naszą zdolność kredytową oraz przeprowadzi przez wszystkie formalności związane z pożyczką konsolidacyjną.

Pożyczka konsolidacyjna - o czym musisz pamiętać