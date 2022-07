Czy sprzedawanie na Amazonie jest trudne? Jak to robić? O czym pamiętać?

FBA i FBM – o czym powinien wiedzieć każdy sprzedający

FBA i FBM to kolejne dwa modele sprzedaży na Amazonie, tym razem związane z logistyką. FBA (ang. Fulfillment by Amazon) to realizacja przez Amazon, czyli sprzedaż z dostawą towaru do klienta realizowaną przez platformę. Z kolei FBA (ang. Fulfillment by Merchant) jest realizacją przez sprzedawcę i wiąże się z dostawą produktu do klienta przez sprzedawcę.