Czy warto korzystać z pożyczek pozabankowych? Na co zwrócić uwagę?

Czym są pożyczki pozabankowe?

W przeciwieństwie do pożyczek bankowych pożyczki pozabankowe charakteryzują się łatwą dostępnością. Wniosek o taką pożyczkę możemy złożyć zaledwie w kilka minut przez internet. Pożyczka może być zarówno długoterminowa, jak i krótkoterminowa. Wysokość kwoty sięga od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wszystko tak naprawdę zależy od naszych potrzeb i preferencji.

Rodzaje pożyczek pozabankowych

Jest wiele pożyczek pozabankowych, jednak zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się chwilówki. Są one ratunkiem w nagłych sytuacjach, gdy potrzebny jest tzw. szybki zastrzyk gotówki. To właśnie chwilówki najczęściej udzielane są bez weryfikacji historii kredytowej, co jest dobrym rozwiązaniem dla osób zadłużonych. Pożyczki pozabankowe to jednak rozwiązanie nie tylko dla zadłużonych, ale tak naprawdę dla każdego, komu potrzebna jest szybka gotówka, a bank z jakiegoś powodu odmawia udzielenia kredytu czy pożyczki.