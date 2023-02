Czy wirtualne biuro jest legalne?

Czym jest wirtualne biuro?

Postęp technologiczny sprawił, że coraz popularniejsze stają się usługi typu wirtualne biuro. Rozwiązanie to polega na udostępnieniu adresu do rejestracji i korespondencji bez konieczności fizycznego przebywania przedsiębiorcy w danym miejscu. Wirtualne biuro przejmuje kontrolę nad częścią zadań, które są niezbędne w każdym przedsiębiorstwie (np. obsługa poczty przychodzącej), pozwala zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty prowadzenia działalności. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mogą pracować z domu, ich praca polega na przemieszczaniu się lub chcą jednocześnie pracować i podróżować.