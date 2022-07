Czy za wywłaszczenie gruntu pod budowę drogi należy się odszkodowanie?

Za wyżej opisane wywłaszczenie również należało się odszkodowanie. Ustawa wyznaczała jednak zawity termin, w którym były właściciel powinien zgłosić swoje roszczenie. Wniosek o wypłatę odszkodowania należało złożyć pomiędzy 1 stycznia 2001 r. a 31 grudnia 2005 r. Brak działania w tym terminie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa do odszkodowania. Sytuacja jest dodatkowo bulwersująca z tego powodu, że zainteresowanych nich nie informował w formie jakiegokolwiek doręczenia. Wojewodowie co prawda prowadzili i prowadzą postępowania, które prostują formalności, lecz oni nie mieli na to żadnego terminu. Część postępowań jest wszczynana do dziś. Dotychczasowy właściciel dowiaduje się, że został wywłaszczony, ale prawo do odszkodowania mu wygasło.