Czy zwrot podatku może być drogą do wyjścia z długów? Sprawdź!

Około 1300 zł – to właśnie średnia wysokość zwrotu z podatku dochodowego za 2019 rok w województwach mazowieckim i małopolskim. Do 30 kwietnia podatnicy mają czas, aby złożyć zeznania podatkowe za rok 2020. Jeśli przewidujesz, że czeka na Ciebie zwrot podatku, zastanów się, jak możesz go mądrze zagospodarować. Dobrym pomysłem jest przeznaczenie uzyskanej z urzędu skarbowego kwoty na spłatę długów. Dowiedz się więcej na ten temat!

Zwrot podatku dochodowego – na czym polega i komu przysługuje?

Pracujesz i zarabiasz w Polsce? Jeśli tak, jesteś zobowiązany do odprowadzania z tego tytułu podatku PIT. Odbywa się to na bieżąco – zaliczki na podatek PIT są przekazywane do Urzędu Skarbowego najczęściej przez pracodawców lub zleceniodawców, z tytułu wypłacanych wynagrodzeń. Jednak każdego roku podatnik ma obowiązek samodzielnego złożenia do urzędu skarbowego deklaracji podatkowej, która podsumowuje osiągnięte przez niego dochody za miniony rok.

Deklaracja podatkowa PIT (najczęściej PIT 36 lub PIT 37) służy weryfikacji, czy wpłacone przez Ciebie osobiście lub przez Twojego pracodawcę składki odpowiadają rzeczywiście należnej kwocie. Bardzo często zdarza się, że podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconej kwoty.

Kiedy najczęściej pojawia się opcja uzyskania zwrotu podatku dochodowego? Przykładów takich sytuacji może być kilka.

Ulgi podatkowe oraz odliczenia

Podatnikom przysługują rozmaite ulgi oraz odliczenia, które uprawniają do uzyskania zwrotu z podatków. Wśród najważniejszych warto wymienić:

ulgę prorodzinną, której wysokość zależy od liczby dzieci w gospodarstwie domowym;

ulgi zdrowotne – np. na leki czy sprzęt rehabilitacyjny;

ulgę dla honorowych krwiodawców – mogą oni odliczyć do 6% od uzyskanego dochodu;

ulgę termomodernizacyjną – przysługuje osobom, które zainwestowały np. w instalację fotowoltaiczną czy też wymianę ocieplenia budynku lub wymianę pieca na kocioł ekologiczny.

Odliczeń należy dokonać na załącznikach do deklaracji podatkowej PIT.

Zwiększone koszty uzyskania przychodu

Uzyskanie przychodu wiąże się z określonymi kosztami. Uwzględnia je również ustawodawca. Na zwrot mogą liczyć osoby, którym przysługują wyższe koszty uzyskania przychodu. Mogą to być na przykład pracownicy, którzy wykonują działalność zawodową poza miejscowością zamieszkania. Wyższe koszty uzyskania przychodu przysługują też osobom osiągającym dochody z umowy o dzieło – mogą one wynieść nawet do 50% przychodów.

Odprowadzanie wyższych zaliczek niż należny podatek

To sytuacja, która często zdarza się osobom zarabiającym na granicy dwóch progów podatkowych. Warto wiedzieć, że dochody poniżej kwoty 85 528 zł rocznie są obciążone podatkiem 17%, natomiast te przekraczające powyższą wartość podlegają oprocentowaniu w wysokość 32%. Może się zdarzyć, że pracodawca wyliczył składki z myślą o wyższym progu, a Ty jednak go nie przekroczyłeś. Wówczas masz prawo do zwrotu nadpłaty.

Jak obliczyć kwotę zwrotu podatków?

Nie istnieje jedna, zryczałtowana kwota, w jakiej przysługuje zwrot podatku. Jest to uzależnione m.in. od osiągniętych przychodów, jak również od przysługujących danemu podatnikowi ulg oraz wykazywanych kosztów uzyskania przychodu. Dlatego wyliczenia należy dokonać indywidualnie.

Dziś rozliczenie podatku PIT jest bardzo proste. W większości przypadków wystarczy zalogować się na rządowej stronie Twój e-PIT i tam wypełnić oraz złożyć deklarację. Zalogować można się zarówno poprzez profil zaufany, jak również dane podatkowe (wystarczy numer PESEL lub NIP oraz kwota przychodów z jednego z otrzymanych od pracodawcy PITów za ostatni rok) albo przez aplikację mObywatel.

Uwaga! Odliczeń można dokonać, jeżeli w systemie znajdują się już wszystkie PITy przesłane przez pracodawców/zleceniodawców lub ZUS. Jeśli jednak chcesz dokonać dodatkowych odliczeń od podatku – musisz wypełnić załącznik PIT/O i wpisać właściwe kwoty w stosownych rubrykach

Pamiętaj: średnia kwota zwrotu podatkowego za 2019 roku w województwach mazowieckim i małopolskim wynosiła nieco ponad 1300 zł. Warto więc się zainteresować, czy nie przysługuje Ci możliwość odliczenia czegoś od podatku!

Przeznacz zwrot z podatku na wyjście z długów i śpij spokojnie

Zwrot z podatku może być doskonałą szansą na uzupełnienie domowego budżetu. Jest przydatny, zwłaszcza wówczas, gdy zmagasz się z zadłużeniem. Kwota, którą uzyskasz z urzędu skarbowego, może posłużyć do jego zmniejszenia, a nawet całkowitej spłaty.

Jak pokazują dane Związku Przedsiębiorstw Finansowych, średnia kwota zwrotów podatku odpowiada typowej wysokości zadłużenia z tytułu zaległości np. wobec operatorów telekomunikacyjnych. Jeśli jesteś jedną z tych osób, zwrot podatku może Ci pozwolić zupełnie pozbyć się ciążącego na Tobie zobowiązania. To zaś sprawi, że:

oczyścisz swoją historię kredytową i w przyszłości będzie Ci łatwiej np. wziąć sprzęt na raty ,czy podpisać nową umowę na abonament telefoniczny;

unikniesz poważniejszych problemów związanych z długami – w tym sprawy sądowej lub kłopotliwej egzekucji komorniczej.

Co jednak zrobić, kiedy wysokość Twojego długu jest wyższa niż zwrot podatku? Ta kwota może posłużyć jako punkt wyjścia do uregulowania zobowiązań. Pamiętaj: firmy windykacyjne takie, jak między innymi Ultimo dają swoim klientom bardzo elastyczne możliwości spłaty należności, w tym rozłożenia jej na raty, a nawet obsłużenia całego zobowiązania przez specjalny portal Klienta. Punktem wyjścia do wynegocjowania korzystnych warunków współpracy może być właśnie wpłacenie zwrotu z podatku na poczet długu. Rozważ to rozwiązanie, aby szybciej wyjść na finansową prostą!