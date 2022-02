Czym jest nota obciążeniowa i w jakich sytuacjach się ją stosuje?

Czym jest nota obciążeniowa?

Nota obciążeniowa to nic innego jak dokument księgowy, potwierdzający dokonanie transakcji, dla której co do zasady nie wystawia się faktury. W wielu sytuacjach dokumentem, który pozwala na obciążenie i jednocześnie uznanie tego obciążenia przez druga stronę, jest właśnie tzw. nota obciążeniowo-uznaniowa. O ile spełnia ona wymogi stawiane przez ustawę o rachunkowości, tj. zawiera wszystkie przewidziane przepisami elementy, może stanowić podstawę zapisów w księgach rachunkowych.