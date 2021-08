Czym jest serwer dedykowany? Sprawdź, kto i dlaczego powinien z niego korzystać

Serwer dedykowany – rozwiązanie z najwyższej półki

Decydując się na serwer dedykowany, zyskujesz dostęp do własnej maszyny. Nie dzielisz z żadnym innym użytkownikiem pamięci RAM, dysku czy mocy procesora. Możesz obsługiwać go samodzielnie (lub upoważnić do tego pracownika Twojej firmy), np. za pomocą Plesk Panel, czyli najpopularniejszego panelu do zarządzania serwerem.