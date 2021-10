Czym jest wirtualne biuro i dlaczego warto skorzystać z jego możliwości?

Czym jest wirtualne biuro i co jeszcze, prócz adresu oferuje?

Wirtualne biuro to nic innego, jest usługa polegająca na udostępnieniu adresu do korespondencji zainteresowanym firmom. Adres ten jest jednak nie byle jaki, bo zlokalizowany w najbardziej cenionych i najbardziej kosztownych zarazem miejscach na mapie miasta. Firma może zarejestrować swoją działalność pod tym adresem oraz korzystać z dostępnej na miejscu skrzynki pocztowej, na którą będzie trafia kierowana do niej fizyczna korespondencja. Wirtualne biuro to nie tylko samo "użyczenie" cenionego adresu, ale także szereg usług dodatkowych, które prześledzimy na podstawie oferty firmy Biznes Centrum udostępniającej klientom wirtualne biura w ścisłym centrum Warszawy, przy ul. Jana Pawła II.