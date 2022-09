Deweloperzy w obliczu spadku koniunktury i wzrastających kosztów. Czy można budować przyjaźnie dla człowieka i środowiska?

Czas niepewności gospodarczej wymaga ciągłej i aktualnej obserwacji, a także analizy otoczenia. Co ciekawe - wymagania przyszłych właścicieli mieszkań pozostały niemal bez zmian. Nadal chcemy mieszkać tak, aby było blisko i nowocześnie. Inwestycja musi być też starannie wykonana. Podobne nastroje panowały również 10 czy 15 lat temu. To, na co jednak zwraca się większą uwagę, to doświadczenie dewelopera, liczba wybudowanych i oddanych przez niego mieszkań oraz wyższy standard wykończenia.