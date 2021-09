Digital marketing - czym właściwie jest?

Coraz większa część naszej życiowej aktywności przenosi się do sieci - nic więc dziwnego, że i marketing internetowy odgrywa coraz ważniejszą rolę w strategii biznesowej. Nie bez powodu mówi się, że jeśli twojej firmy nie ma w internecie, to de facto nie istniejesz. Jaki jest zakres tak zwanego digital marketingu i czym różni się od marketingu internetowego? Co powinieneś wiedzieć o tym rozwiązaniu?