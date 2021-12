Dlaczego strona konkurencji zajmuje wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania, czyli dlaczego warto zainwestować w pozycjonowanie?

Pozycjonowanie: czy to się opłaca?

Jeśli strony konkurencji wyświetlają się na pierwszej stronie wyszukiwania, to z pewnością są one prawidłowo zoptymalizowane. Znajdując się tak wysoko na liście Google mogą pochwalić się także większym ruchem, a w konsekwencji wyższym poziomem widoczności marki. Przekłada się to w ogromnym stopniu na wzrost przychodów danej firmy.