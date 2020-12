Dlaczego warto ubezpieczyć swoje życie i swoich bliskich?

Ubezpieczenie na życie – co obejmuje?

Ubezpieczenie „Moi Bliscy” w 4Life Direct – jaki jest zakres ochrony?

Poszukując dobrego ubezpieczenia, które zapewni Twoim najbliższym wypłatę świadczenia, warto rozpocząć od weryfikacji zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie „Moi Bliscy” oferowane za pośrednictwem 4Life Direct wyróżnia się prostymi zasadami i łatwym dostępem do informacji na temat zakresu ochrony. Przechodząc na stronie internetowej do zakładki Bezterminowe Ubezpieczenie na Życie „ Moi Bliscy ” w dziale Ubezpieczenia, uzyskuje się dostęp do wszystkich najważniejszych dokumentów. Z nich można dowiedzieć się, że obejmuje ono:

Nie każdy świadomy jest tego, jak wysokie potrafią być koszty pochówku. Usługi pogrzebowe w Polsce rozpoczynają się od 700, a kończą nawet na 4 tysiącach złotych za samą trumnę. Dodatkowe opłaty konieczne do pokrycia to czynności zakładu pogrzebowego, takie jak przygotowanie ciała do pogrzebu. Te mieszczą się zazwyczaj w 500-800 złotych i rosną z każdym dniem, w którym ciało znajduje się w chłodni. Organizacja pochówku i oprawa muzyczna to zazwyczaj około 3 tysięcy złotych łącznie. Do tego należy dodać opłatę za mszę i koszty kancelaryjne wahające się w przedziale 600 do 850 złotych. Tym samym ceny pogrzebów niejednokrotnie przekraczają 8 tysięcy złotych. Należy przy tym pamiętać o kosztach nagrobka, które stanowią dodatkowe od 2 do nawet 20 tysięcy złotych.