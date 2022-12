Dobrze płatna praca w Warszawie? Te branże zapewnią najlepsze zarobki

Branża IT

Nie tylko w branży bankowej można liczyć na dobrze płatną pracę w Warszawie, ponieważ wysokie wynagrodzenia oferuje również sektor IT. W tym przypadku mediana wynagrodzeń również oscyluje w granicach 10 tys. złotych brutto miesięcznie, jednak warto zauważyć, że pensje w IT rosną naprawdę szybko. Oczywiście jest to związane z tym, że jest to jedna z niewielu branż, która nie ucierpiała wskutek pandemii, czy związanych z nią lockdownów. Co więcej, to właśnie w tym czasie znacznie wzrosło znacznie IT, do czego przyczyniła się postępująca cyfryzacja biznesu.