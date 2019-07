Drut w płatkach musli w Biedronce. "To mogło skończyć się o wiele gorzej"

Jeden z klientów wrocławskiej Biedronki drut o długości ok. 2 cm wyjął sobie z ust podczas śniadania. - To mogło skończyć się o wiele gorzej. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, co by było, gdyby drut stanął mi w przełyku albo wbił się w żołądek. Na samą myśl robi mi się słabo - tłumaczy mężczyzna, cytowany przez Gazetę Wrocławską.

Klient znalazł drut w płatkach musli. Paczkę kupił w jednej z wrocławskich Biedronek (East News)

- Te płatki jem od dłuższego czasu. Nie pamiętam, kiedy dokładnie kupiłem to opakowanie, ale chodzę po nie do Biedronki na Armii Krajowej we Wrocławiu, bo ten sklep mam najbliżej. Teraz chcę po prostu ostrzec innych - mówi Krzysztof Wojciechowski Gazecie Wrocławskiej. Chodzi o produkt o nazwie Vitanella.

Mężczyzna drut wyjął sobie z ust podczas śniadania. Jak tłumaczy nie zauważył go podczas sypania płatków do mleka.

Jak twierdzi klient, całą sprawę zgłosił pracownikom Biedronki, gdzie płatki zostały zakupione, jednak sprawą nikt się szczególnie nie zainteresował.

Do całej sprawy odniosła się sieć sklepów Biedronka. - Jak zawsze w przypadku jakichkolwiek wątpliwości podjęliśmy współpracę z producentem. Przeprowadzona dziś przez dostawcę kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości w przechowywanych próbach z partii, z której pochodziły zakupione płatki, ani w pracy urządzenia do detekcji metalu na linii produkcyjnej - skomentowała sprawę Justyna Rysiak, menedżer ds. relacji zewnętrznych w Jeronimo Martins Polska S.A., cytowana przez Gazetę Wrocławską.

- Należy przy tym nadmienić, że zakład produkcyjny przechodził dotychczasowe audyty z oceną pozytywną, nigdy wcześniej też nie odnotowaliśmy podobnej reklamacji. Jeżeli klient zdecyduje się przekazać nam znalezione ciało obce, będziemy mogli stwierdzić, z czego jest wykonane i ustalić, czy taki materiał występował na terenie zakładu produkcyjnego. Do pełnej weryfikacji potrzebowalibyśmy również opakowania, by zbadać, czy nie ma na nim mikrouszkodzenia - dodała Rysiak.

Źródło: Gazeta Wrocławska