E-faktury obowiązkowe od 1 stycznia 2024r. Czy jesteś gotowy na zmiany?

Szkice faktur dla powtarzających się płatności to kolejne udogodnienie. Masz możliwość wystawienia dokumentów na podstawie zapisanych wcześniej szablonów. Jeśli regularnie handlujesz z określoną grupą kontrahentów, to wystarczy, że zaktualizujesz datę i kwotę na fakturze. Po kilku minutach będzie ona gotowa do wysyłki.