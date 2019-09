Ekrany LED w branży marketingowej

Branża reklamowa jest niezwykle wymagająca – trzeba się wyróżnić, aby zyskać zainteresowanie potencjalnego klienta. Jak to zrobić ciekawie i kreatywnie? Dostępne są różne nowoczesne rozwiązania, które mogą być w tym pomocne – m.in. ściana video LED. Co to jest i jaką rolę może odgrywać w marketingu?

Podziel się

(materiał partnera)

Innowacyjne narzędzia – bliżej sukcesu

Skuteczne i oparte na nowoczesnych rozwiązaniach narzędzia mogą przyczynić się do odniesienia sukcesu w biznesie – szybciej zwrócą uwagę odbiorcy i wpłyną na większe zainteresowanie go danym produktem czy usługą. Ekrany LED – m.in. LED Video Wall telebim – to nowoczesne rozwiązania wyznaczające standardy – również w marketingu.

Narzędzia z obszaru digital signage

Ekrany zdecydowanie wypierają tradycyjne narzędzia i nośniki reklamowe – jak np. statyczne billboardy, ramki, potykacze, ścianki reklamowe itd. Rozwiązania z obszaru digital signage – m.in. LED Video Wall telebim, tablice LED itp. – oferują bowiem znacznie więcej możliwości i mają większą szanse, aby w atrakcyjny wizualnie sposób przekazać komunikat i zwrócić uwagę potencjalnych klientów. Nie muszą być – jak ekrany tradycyjne – zawieszone na ścianie, mogą też zostać zamontowane na podłodze czy w innym wybranym miejscu.

Popularność ekranów, tablic i ścian LED rośnie

Większe możliwości i realne szanse na zwrócenie uwagi odbiorców przyczyniają się do rosnącej popularności ekranów LED w branży marketingowej. Można zaobserwować, że są one coraz powszechniej stosowane w prowadzonych działaniach marketingowych. Mimo że jest to stosunkowo kosztowna inwestycja, możliwości takiego sprzętu, a także korzyści mogą okazać się w pełni przekonujące do zakupu.

Nośniki wielkoformatowe i dynamiczna prezentacja treści

LED Video Wall telebim jest interaktywną formą przekazu, a jedynie atrakcyjnie podany komunikat wzbudzi zainteresowanie i zatrzyma je na dłużej. Ekrany LED są coraz częściej umieszczane na ulicach czy przystankach, a ściana video LED m.in. w centrach handlowych, sklepach marek odzieżowych, sklepach ze sprzętem elektronicznym itd. Mogą być stosowane zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz.

Urządzenia te zapewniają znacznie lepsze możliwości zaprezentowania wybranych treści i dodatkowo angażują odbiorcę. Przyszłość marketingu to urządzenia z dziedziny digital signage.

Nie tylko reklama

Nowoczesne ekrany, tablice czy ściany często są wykorzystywane także podczas kampanii społecznych, gdyż ich cel jest podobny do celu działań reklamowych – priorytetem jest zwrócenie uwagi odbiorcy i przekonanie go, aby zapoznał się z komunikatem. Wysokiej jakości, krystaliczny i pełen detali obraz gwarantuje, że dostrzeże go więcej osób.