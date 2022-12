Eksperci z Olsen Capital & Lex nie mają wątpliwości – w 2023 roku do sądów spłynie jeszcze więcej pozwów w związku z kredytami frankowymi

Niestabilna sytuacja gospodarcza impulsem do działania?

Sytuacja gospodarcza aktualnie nie należy do najlepszych, w szczególności dla osób z zaciągniętym kredytem we franku szwajcarskim. Należy mieć na uwadze, że inflacja w 2023 roku dalej będzie utrzymywać się na dwucyfrowym poziomie, do tego dochodzą czynniki takie jak obawa przed utratą pracy, powszechna drożyzna oraz kurs franka szwajcarskiego przekraczający 4 złote. Niewykluczone także, że bank szwajcarski w najbliższym czasie kolejny raz podniesie stopy procentowe. Frankowicze, którzy do tej pory nie zdecydowali się na podjęcie jakichkolwiek prawnych kroków w związku ze swoją umową kredytową mogą w nadchodzącym roku poczuć się przyparci do muru.