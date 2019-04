Ekspresowe zmiany. Sejm zmienia prawo ws. matur

- Rząd przedstawia projekt, który jest podyktowany troską o maturzystów. Chcemy, by mogli spać spokojnie i nie byli zakładnikami - mówił Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. - Ta sprawa powinna zjednoczyć nas wszystkich ponad podziałami, bo to nie maturzyści są winni.

- To jest odpowiedzialność tego, który ma realną władzę w tym kraju – powiedział Andrzej Halicki z PO do Jarosława Kaczyńskiego, który zaraz po wystąpieniu ministra Dworczyka, wyszedł z sali posiedzeń. – Szkoła to nie polityka, tu chodzi o dbałość kształcenia. Strajkują także wasi zwolennicy, nie rozmawiacie z nauczycielami w waszych rodzinach? Nie jest im wstyd za was? Jesteście nieodpowiedzialni, poniesiecie tego konsekwecje. Szykuje się kolejny rekord legislacyjny, kolejny prawny bubel, taki jak ws. IPN. Ale proces legislacyjny ma swój status. Chcecie zastąpić samorządowcami nauczycieli, konsultowaliście te zmiany? - grzmiał Halicki.