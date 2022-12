Elektromobilność w Polsce – leasing auta elektrycznego

W 2021 r. sprzedaż aut elektrycznych w Chinach wzrosła niemal trzykrotnie odnotowując wynik 3,3 mln egzemplarzy w porównaniu do 2020 r. To około połowa światowej produkcji. Jednak popyt na elektryki dynamicznie wzrósł również w Europie do 2,3 mln w ubiegłym roku (wzrost o 65% rok do roku), a także w USA do 630 tys. (prawie dwukrotny wzrost rok do roku). Największy udział w rynku sprzedaży nowych samochodów elektrycznych na Starym Kontynencie odnotowano w 2021 r. w Norwegii (86%), Islandii (72%), Szwecji (43%), Holandii (30%), Francji (19%), we Włoszech (9%) i Hiszpanii (8%).