ERGO Hestia najlepsza w rankingu jakości danych UFG za 2022 rok

"Na danych przekazanych przez każdy pojedynczy zakład ubezpieczeń, korzysta cały sektor ubezpieczeń komunikacyjnych" – podkreśla Łukasz Łodziana koordynator ds. współpracy z UFG z ramienia ERGO Hestii. – "Sam ranking jest odzwierciedleniem wiarygodności przekazywanych do Ośrodka Informacji danych. To ma realny wpływ m.in na poprawność cen ubezpieczeń. Pozwala to nam na lepsze dostosowanie oferty i efektywne działanie procesów, co przekłada się na realne korzyści dla klientów" – dodaje.