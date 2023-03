ERGO Hestia po raz drugi najlepszym ubezpieczycielem według kierowców

"Inwestycje w najnowsze technologie, ale też rozwijanie tradycyjnych kanałów obsługi pozwalają nam konsekwentnie rozszerzać ofertę i podnosić jakość. Dzisiaj dzięki Auto Wycenie klient może sam przejść przez proces likwidacji szkody. Jeśli nie czuje się na siłach, ma do dyspozycji wideo oględziny, które pozwolą mu zdalnie, w wybranym przez niego momencie pokazać nam uszkodzone elementy. Jednak w każdej chwili może też umówić się z Mobilnym Likwidatorem, który przyjedzie na miejsce i w bezpośredni sposób oceni szkody. Wszystkie te przypadki łączą dwie kluczowe cechy: szybkość i kompleksowość obsługi. Dążymy do zakończenia całego procesu podczas jednego logowania, ewentualnie spotkania, a także wypłaty odszkodowania w ciągu godziny od zgłoszenia szkody – zaznacza Kazimierz Majdański, członek zarządu Grupy ERGO Hestia. – Cieszę się, że te wysiłki zostały docenione przez kierowców drugi rok z rzędu. To osoby, które najlepiej mogą ocenić nasze usługi".