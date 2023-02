Finansowanie zakupu nowego auta. Sprawdź ofertę leasingu w Mazda SkyPremium GO

Leasing Mazda SkyPremium Go – na czym polega oferta leasingu bezpośredniego?

Wybierając ofertę Mazda SkyPremium Go, skorzystasz z umowy leasingowej bezpośredniej, ponieważ jej przedmiotem będzie samochód wyprodukowany przez leasingodawcę. Jest to najwygodniejsza forma leasingu operacyjnego z dużą wartością wykupu oraz dopasowaną do twoich możliwości niską ratą miesięczną. Co zyskujesz z Mazda SkyPremium Go?