FOTON Technik: nadchodzi czas pomp ciepła

"Gwarantujemy pracę naszych pomp ciepła do -25°C; w laboratorium testowaliśmy je w temperaturach jeszcze niższych. Wewnętrzne pomiary FOTON Technik z pomp ciepła zainstalowanych u użytkowników i podłączonych do zdalnego serwisu pokazują, że dostarczają one ciepło do budynków nawet, gdy temperatura sięga -28 stopni. Dzięki temu mamy pewność, że nasza pompa ciepła będzie działać zimą w polskim klimacie – wyjaśnia Anna Kotarska."