Frankfurt nad Menem. Tam dieslem nie wiedziesz

Frankfurt musi chronić swoich mieszkańców przed szkodliwymi dla zdrowia spalinami – orzekł niemiecki sąd. Mają temu służyć zakazy ruchu dla starszych diesli i samochodów benzynowych.

Teraz Frankfurt musi chronić swoich mieszkańców przed szkodliwymi dla zdrowia spalinami. Mają temu służyć zakazy jazdy dla starszych diesli i samochodów benzynowych. Od 1 lutego 2019 roku samochody z silnikiem diesla spełniające normy emisji Euro 4 lub starsze, a także silniki benzynowe klasy Euro 1 i Euro 2 nie będą już mogły wjeżdżać do znacznych części śródmieścia Frankfurtu. Od 1 września 2019 r. zakaz będzie dotyczył także diesli spełniających normę emisji Euro 5.

Sygnał do działania

Pozew przeciwko władzom Hesji skierowała do sądu administracyjnego organizacja ekologiczna Deutsche Umwelthilfe (DUH). Chciała ona, by we Frankfurcie jak najszybciej były spełnianie dopuszczalne limity emisji dwutlenku azotu. Jedyną możliwością osiągnięcia tego celu są zakazy ruchu dla diesli, które muszą zostać uwzględnione w planie działania na rzecz czystego powietrza w mieście – argumentowała DUH. Orzeczenie sądu jest "sygnałem" – komentowali działacze organizacji.