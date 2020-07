Gdy liczy się czas. Co to jest przelew natychmiastowy?

Zdarza się, że nie zapłaciłeś rachunków w terminie albo spłacasz kredyt i każdy dzień zwłoki to dla Ciebie dodatkowe opłaty? A może robisz zakupy przez internet i chcesz, żeby płatność natychmiast trafiła na konto sprzedawcy? A może dzwoni do Ciebie syn studiujący w innym mieście i prosi o przysłowiowe parę groszy, gdyż skończyła mu się gotówka? Z pomocą przyjdzie Ci przelew natychmiastowy. Pozwoli on na ekspresowe przekazanie pieniędzy na konto odbiorcy, który otrzyma je już w ciągu kilku minut. Nie ma znaczenia, czy chcesz przelać pieniądze w święto, w środku nocy czy w weekend. O każdej porze dociera tak samo szybko!