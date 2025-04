Gdzie założyć darmowe konto bankowe?

Darmowe konto bankowe to taki rodzaj rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, za otwarcie i prowadzenie którego nie ponosisz żadnych opłat. Co więcej, prawdziwie darmowe konto powinno również uwzględniać możliwość wydania, korzystania i obsługi karty płatniczej do konta całkowicie bezpłatnie.

Wiele ofert dostępnych na rynku, określanych jako "darmowe" w rzeczywistości posiada wiele ukrytych kosztów. Po zgłębieniu szczegółów oferty okazuje się, że konto jest darmowe bo zapewnieniu miesięcznych wpływów w określonej wysokości albo wykonaniu np. określonej liczby przelewów z konta. Również w przypadku karty płatniczej, często można spotkać się z warunkami, określającymi minimalną miesięczną liczbę transakcji do wykonania lub ich sumaryczną wartość, a czasami też konieczność spełnienia obu tych warunków jednocześnie, by karta była bezpłatna.

Zupełnie inaczej do sprawy podchodzi Volkswagen Bank. Podstawowy produkt w ofercie, czyli konto osobiste e-Direct oferuje darmowe prowadzenie a co więcej zyskujesz do 250 darmowych przelewów w ramach miesiąca. Do konta w pakiecie standard otrzymujesz kartę płatniczą Visa, której wydanie i obsługa również są całkowicie bezpłatne*. Nie musisz pamiętać o wykonaniu co miesiąc określonej liczby transakcji, ani sumować ich wartości, by mieć pewność, że nie poniesiesz opłat z tytułu korzystania z niej.