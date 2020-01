Gigantyczna kara dla Banku Millennium. Zarzut? Wprowadzenie w błąd klientów

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów utrzymał decyzję UOKiK wobec Banku Millennium dotyczacej ponad 20 mln zł kary za wprowadzanie w błąd frankowiczów ws. klauzul niedozwolonych - poinformował UOKiK.

Chodzi o skutki wpisu do rejestru klauzul niedozwolonych i zniechęcanie do dochodzenia roszczeń, a dokładnie dwóch klauzul określających, jak przeliczać kwotę i raty kredytów w oparciu o franki szwajcarskie - poinformowała Polska Agencja Prasowowa. W 2012 r. trafiły one do rejestru klauzul niedozwolonych, ale Bank Millennium odpisując na reklamacje klientów, twierdził, że wpis nie ma znaczenia w ich sytuacji i jest istotny tylko dla przyszłych umów.