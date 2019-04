GIS wycofuje z Lidla partię herbatek Lord Nelson. "Zagrożenie dla zdrowia"

Firma Mokate i sieć Lidl zmuszone do wycofania z obrotu handlowego kwestionowaną przez GIS partię produktu „Lord Nelson herbatka ziołowa w piramidkach sort. lipa 30 g”. Stwierdzono zagrożenie dla zdrowia.

Ponadto sieć poinformowała już klientów o wycofaniu herbat poprzez umieszenie plakatu na swojej stronie internetowej oraz we wszystkich sklepach sieci. Jak zapewnia GIS, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania produktu.

Zalecenia GIS

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do klientów, by nie spożywali wskazanej w komunikacie partii produktu. Numer partii: L08011940 A, pełna nazwa wycofywanego produktu to: Lord Nelson herbatka ziołowa w piramidkach sort. lipa 30 g. Producentem jest Mokate S.A.