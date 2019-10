GoWork walczy z hejtem. W akcji wspomógł go Bogusław Linda

"Hejt to nie opinia" - to hasło kampanii społecznej popularnego serwisu pracy GoWork. W spocie wziął udział aktor Bogusław Linda cytując wulgarne komentarze internautów i pyta: Co to ma być?

Przeciwko GoWork prowadzonych jest obecnie blisko 100 spraw sądowych - pisze "Puls Biznesu". Pracodawcy oskarżają ją, że przez publikowane w jej serwisie opinie stawiani są w złym świetle przez co tracą potencjalnych pracowników i kontrakty.

Serwis odwiedzany przez 5 mln użytkowników miesięcznie wydał właśnie wojnę hejtowi uruchamiając kampanię społeczną. Chwali się 4 mln opiniami o pracodawcach, ale podkreśla, że "Hejt to nie opinia". W akcję zaangażował się Bogusław Linda, który w spocie cytuje niektóre z komentarzy.

- Komentarze czytają ludzie, którzy chcą odjąć ważną w ich życiu decyzję - o zmianie pracy. A ty siadasz przed komputerem i piszesz: Ta firma "j**** dno" (...) Prezes to p********y idiota. Nie ma pojęcia o biznesie - mówi Linda w materiale. - Co to ma być? - pyta.

"Wiele dzisiaj mówi się o organizacjach czerwonych, niebieskich, zielonych, turkusowych, jednak styl organizacji, jej struktura, nastawienie na wynik nigdy nie mogą przesłaniać tego, że firma to ludzie. Cel nie może być realizowany kosztem ludzkiego zdrowia, psychiki, rodziny" - piszą o akcji GoWork prezes firmy Adam Kosieradzki i dyrektor operacyjny Michał Szymański.

Zaznaczają przy tym, że każda "niestosowna, niewłaściwa, a często nawet “patologiczna” sytuacja powinna być opisana i ujawniona. Tylko poprzez otwarty, szczery i merytoryczny dialog możemy coś zmienić".

Kosieradzki podkreśla na łamach "PB", że serwis będzie walczył hejtem, ale wielu spraw nie należy zamiatać pod dywan.

— Właśnie w GoWorku pojawiły się pierwsze sygnały wskazujące na mobbing w Szlachetnej Paczce i firmie Sante. Obydwie sprawy odbiły się w Polsce głośnym echem po artykułach dziennikarza Onetu. Tego typu serwisy są potrzebne na rynku — zaznacza prezes firmy.