Grób nie jest wieczny. Po 20 latach może trafić do innej rodziny, a wystarczy brak opłaty

Nie ma opłaty, nie ma grobu. Tak wygląda brutalna cmentarna rzeczywistość. Brak płatności jest powodem likwidacji wielu mogił w każdym roku. Posłowie co rusz pytają Ministerstwo Zdrowia, czy planuje zrezygnować z opłat lub wydłużyć terminy. Odpowiedź jest jasna.

Dlaczego mowa właśnie o 20 latach? To czas, w którym zwłoki zmieniają się w szczątki. A fachowcy z branży pogrzebowej powiedzą, że to czas mineralizacji, czyli rozkładu tkanki ludzkiej.

I dlatego na wszystkich cmentarzach w Polsce płaci się za miejsce na dwie dekady. Jeżeli w danym grobie spoczywa więcej niż jedna osoba, termin liczy się dla każdej z nich odrębnie. A co gdy nie ma opłaty? Grób do likwidacji, później do ponownego użycia. Wystarczy zerknąć w regulaminy części nekropolii – popularny jest zapis o niezwłocznym uiszczeniu nowych opłat bez przypominania.

W zależności od miejsca w Polsce, nieopłacone groby stanowią od kilku do nawet kilkunastu procent wszystkich. I nie ma zmiłuj się - niskie zarobki lub brak żyjącej rodziny nie stanowią żadnej wymówki. Jeżeli opłat nie będzie, to po pewnym czasie na grobie zawiśnie kartka z prośbą o kontakt do zarządcy cmentarza. Czasami jest to wbita w ziemię tabliczka z wiele mówiącym napisem: grób do likwidacji.