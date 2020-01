WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Najnowsze Popularne CZY TO SIĘ OPŁACA? + 6 Kuba Jankowskitesty konsumenckiegumy do żuciaczy sie oplacaczy się opłacakinga jurga 3 godziny temu Gumy kulki i turbo nadal w sprzedaży. Sprawdziliśmy, czy opłaca się je kupić W najnowszym odcinku "Czy to się opłaca?" przeniesiemy się w czasie i przetestujemy kultowe gumy kulki i turbo. Czy w 2020 r. smakują tak... Rozwiń Proszę państwa dzisiaj nasz progra … Rozwiń Transkrypcja: Proszę państwa dzisiaj nasz program zamienia się w na chwilę do podróży w czasie przenosimy się w przeszłość Do czasów kiedy sein Gumami kulkami Chyba ty to co mi się najbardziej kojarzy z tymi gumami to to że Max znikał praktycznie od razu to nie jest jakiś taki mega smak Pamiętam te gumy aczkolwiek chyba Tym bardziej smakowały już nie mogę użyć na tych kulkach to zasadzie szał polega tylko na tym że była guma O tyle to Specjalne wydarzenie pani rozwiązanie na to takie impulsywne zakupy Ci zabawek Karteczkę z tego samochodu Abba Przejdźmy do konsumpcji Ojej Jak zwykle te kulki Trudno Po tej fazie Kiedy zaczął robi się miękka i powiedział że robi się twarz Mają właśnie Gumy do żucia A konkretnie Cukru syropu glukozowego dekstrozy kompleksy Miedziowe chlorofili i chlorofilin Kwasu cytrynowego jabłkowego na to biksyna Tylna czerwień Buraczana dwutlenek tytanu Wosku pszczelego Gumy arabskiej wyprodukowano w Turcji dla Rakpol Oni Rak Gumy się postrzega jaką takie substancje Firma dystrybutor nazywa się rak Królik na bardzo wysokim poziomie tutaj w tym bardziej czuję że jest to smaku Cyfra uszczelki i cukru zawsze o tym marzyłem i zrobię daughter Stary 30-letni koń Po prostu w Wszystkiego buzi Ja rozumiem 15 zł Moja Już się prawie wierzyła Posmakuj Dobra To co jedziemy teraz Turbo guma Turbo jest dużo dużo dużo dużo dużo dużo jesz Za dużo tych Mniejsze niż te gumy w Ale to nie jest Moje zdjęcia A jest bardziej taka Nie słodka ale nawet w ogóle powiedziałabym że nie ma nawet smaku czytanie rozmawialiśmy Uszczelka lepiej się czuję Nie smaczniejsza Nie czuć ten taki chemiczny One miałeś zawsze ciekawe to żebro Kontakt Czy wiedziałeś że ten wyżłobienie tutaj mają symbolizować ślady po opon Niezupełnie wiedziałem To ciekawe nie jest dobra a no dokładnie smakuje jak lata 90 czyli jak muszelka Cukrem tak Szedł do nas do Polski Nie było go pod dostatkiem mamy to między innymi informacje o Palenie gumy Po włosku wszystkie Czy jest to smak Anis Anita Nosal Co masz I to jest najlepsze używane Co mam Mitsubishi A ja mam porządnego po prostu tutaj Podaj czerwony Maserati mordo 400 koni Miejsce produktów za 9 Jest właśnie Dobra Którą z tych Dużo dużo bardziej smaczna jeszcze do tego naklejek Strony gumy Turbo Kosztowała taka guma Mógłbyś mi co prawda cały kartonik ale w przeliczeniu na je 50 20 gr 16 Proszę No jest Czy twoim zdaniem to się OK Biorąc pod uwagę reminiscencje nie biorąc pod uwagę skład Sams I co Uważasz Niesmak Niedobre niezdrowe ona nazbyt zdrowa Ale Ożywia moje dziecięce wspomnienia Miłe i przyjemne mam w cenie 16 zł Mam super bryka Guma Nic Moim zdaniem te wspomnienia z dzieciństwa są tak szczególne że po prostu nie warto sobie ich Bo wszystko z czasem niestety Okazuje się zupełnie inne jeżeli jej naprawdę bardzo dobrze wspominacie gumę Turbo czy Kulki to lepiej nie zamawiajcie ich dzisiaj to Się to nie opłaca a jak spożycie nas To już w ogóle To się dzisiaj