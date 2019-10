Halloween wypada 31 października, tuż przed dniem Wszystkich Świętych. W tym roku jest to czwartek. Ponieważ obchody wypadają w tym roku w środku tygodnia, wszystkie zabawy związane z Halloween odbywały się już od minionego weekendu.

Halloween 2019. Podpowiadamy, kiedy wypadają tegoroczne obchody popularnego "święta"

Halloween to stosunkowo świeża tradycja wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych. Kraj mieszanki kultur wyprodukował rozrywkowe święto, które może zagościć w każdym miejscu na świecie. Lubią je szczególnie dzieci, ale chętnie dołączają do nich dorośli.

Halloween zawsze obchodzi się je w ostatni dzień miesiąca. Sama data wynika z pomieszania tradycji chrześcijańskich i pogańskich. Wigilia Święta Wszystkich Świętych to po angielsku "All Hallows' Eve", w uproszczeniu: "Hallowe'en", co oznaczało "wieczór świętych".