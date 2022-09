Ile zarabia opiekunka w Niemczech?

Opiekunki i opiekunowie z Polski najczęściej pracują w Niemczech w systemie wahadłowym. Oznacza to, że wyjeżdżają do pracy na kilka tygodni, a później na podobny czas wracają do kraju. To powoduje, że chętnie wybierają polskie umowy zlecenie albo niemieckie Gewerbe. Niektórzy opiekunowie mają własną, jednoosobową działalność gospodarczą. To, jaką formę zatrudnienia wybierzemy, zależy więc od naszych preferencji oraz indywidualnej sytuacji zawodowej.