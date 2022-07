Inflacja w Rosji. Niektóre towary zdrożały o prawie 100 proc.

piłem okiem na najnowszy raport badanie ośrodka studiów wschodnich i czytam tam co następuje panie profesorze zgodnie z obecnymi prognozami centralnego banku Rosji w całym 2022 inflacja powinna się utrzymać na poziomie między 18 a 23% choć alternatywne szacunki zakładają wzrost cen nawet w granicach 30% to coś nas strasznie męczy w Polsce inflacja tam proszę państwa nawet 23% nawet 30% czytam dalej panie profesorze że mam centralne już podniósł stawkę bazową do 20% to coś takiego co państwo męczy jeśli chodzi o kredyty hipoteczne w Złotym unit 20% rzeczywiście ta sytuacja w Rosji panie profesorze jest fatalna nie jestem w stanie odpowiedzieć jako człowiek który widział te sytuacje na miejscu bo już rzadko kto podróżuje do Rosji z tych danych które zebrano i które znamy no Jawi się obraz zły z punktu widzenia Rosji bo pan nereda wspomniał tylko niektórych wskaźnikach gospodarczych w zasadzie można powiedzieć że wszystkie One są po prostu złe albo bardzo złe i nawet jak się spojrzymy na info tutaj pan redaktor podał dane 20 na nowe do 30% szacunki No to w poszczególnych grupach towarowych zwłaszcza tych produktach co nabywania takich które są uważane za tanie i dzięki którym ludzie ludzie mogą jacyś nawet nie zasobnik przeżyć to w tych grupach inflacje się szacuje na poziomie nawet do 60 do 90% Co oznacza że inflacja w Rosji pewnie w jakimś stopniu to jest odzwierciedlenie w ogóle natury inflacji wszędzie ale w Rosji wyjątkowo silnie jest taka że w największym stopniu spada na osoby które są najmniej najmniej zarabiają mają najmniejsze dochody jak zobaczymy na te na te wskaźniki No to w zasadzie tylko jedynie 1 wskaźnik wygląda ale mówię to jest to pewien pozór wygląda na dobry i znamy go wszyscy Kto kto się interesuje rynkiem rosyjskim gospodarką rosyjską No to to jest cały kurs rubla a jeszcze pewnego omówienia i będę czekał na pytania pana redaktora w tej sprawie bo na pewno o to pan zapyta to proszę od razu o tym opowiedzieć co z tym co z bo wydawało nam się że uderzy liśmy sankcjami skutecznie w gospodarkę rosyjską giełdy zamknięte przez wiele dni dewaluacji rubla i co A teraz spojrzymy na wykresy i wydaje się że wszystko wróci do normy do czasu sprzed wojny No trzeba powiedzieć najpierw że u nas w Polsce Przynajmniej jest bardzo dużo takich poglądów że o tutaj sankcji nie działają bo ten rubel jest bardzo mocno się zdegradował jeżeli chodzi o jego wartość na początku w ogóle sankcji na początku napaści Rosji na Ukrainę a z uwagi na sankcje a potem zaczął dosyć szybko a nawet bardzo szybko swoje swój kierunek taki aparycja cyjny czyli jego wartość wobec euro wobec dolara wobec głównych walut światowych bardzo wzrosła it off szybkim tempie tylko tyle że te nasze jakieś takie ogląda tylko których się często czyta albo który ludzie wspominają one nie biorą pod uwagę jednego zasadniczego elementów mianowicie że rubel wcześniej przed napaścią Rosji na Ukrainę przed sankcjami wymienialną mów komplet wedle kryteriów no takich które się powszechnie stosuje określając waluty jako wymienialne lub niewymienialne a on jest walutą nie wymienialną ja w dodatku wcześniej nie Rosjanie stosowała tam jakiś bardzo rozległych kontroli dewizowych Natomiast w tej chwili bardzo ostry reżim dewizowy Co oznacza że na przykład człowiek będzie miał trudności z nabyciem dolarów Czy euro zwykły nawet przedsiębiorstwo będzie miało problem z nabyciem dolarów lub euro Ale najbardziej najbardziej dolegliwe akurat to będzie to że jak przedsiębiorstwo na przykład coś wyje to i dostanie pieniądze w euro lub dolarach No to będzie miało przymus co wymienienia tego na swojego dochodów A przychodów Czy w euro w określonym procencie i na początku on wynosił bodajże 80 lub 90% po przymusowym kursie tym niskim na ruble