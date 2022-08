Jak długo trwa likwidacja spółki z o.o.?

Kiedy można zakończyć likwidację?

Likwidacja spółki z o.o. to szczególna konstrukcja – gdyby ustawodawca nie przewidział jej określonego kształtu, to mogłoby często dochodzić do pokrzywdzenia wierzycieli. Wspólnicy tego rodzaju spółki nie odpowiadają bowiem za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, a posiadany przez spółkę majątek nie musi wystarczać na pokrycie wszystkich potencjalnych wierzycieli.