Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse marketing + 2 sprzedażfirma Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 22-11-2021 09:43 Artykuł sponsorowany Jak dział marketingu i sprzedaży mogą ze sobą współpracować, aby zwiększyć sprzedaż? Twoja sprzedaż może być jeszcze lepsza! Zobacz, co jest niezbędne we wspólnej pracy działu marketingu i sprzedaży, by pozyskiwać lojalnych klientów, którzy chętnie robią zakupy i polecają Twoją firmę dalej. Share Jak dział marketingu i sprzedaży mogą ze sobą współpracować, aby zwiększyć sprzedaż? Źródło: materiały partnera By Twoja firma więcej sprzedawała i ciągle się rozwijała konieczna jest współpraca działu marketingu i sprzedaży. Bez tego część potencjału na pozyskiwanie nowych odbiorców, sprawdzenie ich zainteresowania oraz w rezultacie zamienienie ich w stałych klientów nie jest wykorzystywana. Dlatego poprawienie tej współpracy może od razu przełożyć się na konkretne wyniki w Twojej działalności. Zarówno dział sprzedaży, jak i marketingu mają wiedzę na temat odbiorców i ich zachowań, która jest kluczowa do trafienia w ich potrzeby z nowymi produktami czy też usługami. Dlatego sprawny przepływ informacji pomiędzy tymi działami jest kluczowy dla rezultatów finansowych firmy. Przy regularnej współpracy marketingu i sprzedaży efektywniejsze staje się generowanie leadów, ich kwalifikacja, a także zamykanie sprzedaży. Łatwiej także przetestować, które rozwiązania się sprawdzają, gdzie konieczne jest naniesienie zmian, czy co można zrobić, by zwiększyć konwersje. W jaki sposób marketing może pomóc zamykać więcej sprzedaży? Osoba, do której kierujemy naszą ofertę, przechodzi przez kilka etapów decyzyjnych, które nazywamy drogą bądź podróżą kupującego. Najpierw pojawia się etap świadomości, kiedy potencjalny klient uświadamia sobie temat, z którym ma problem. Może zauważyć właśnie, że coś go denerwuje, albo że potrzebuje czegoś, by dokonać istotnej zmiany w swoim życiu. Po takim pierwszym etapie uświadomienia sobie problemu przychodzi czas na jego zidentyfikowanie. Dlaczego pojawia się ten problem? Co może z nim zrobić? Jak go rozwiązać? Jakie ma możliwości? Wtedy to właśnie zastanawia się, co by pozwoliło mu rozwiązać problem, szuka sposobów na to, a także rozważa różne możliwości do wyboru. Dopiero ostatnim etapem, czyli ostatecznym celem podróży kupującego jest zamknięcie sprzedaży. Zrozumienie potrzeb na każdym etapie Zadaniem działu marketingu jest dostosowanie komunikacji do odbiorców, którzy są na konkretnym etapie swojej drogi kupującego. Inaczej będą wyglądały komunikaty skierowane do osoby, która weszła na stronę WWW z zamiarem kupienia, a inaczej dla tych, którzy weszli, by dowiedzieć się więcej. To istotne, bo te dwie osoby są w Twojej grupie docelowej, ale ich potrzeby na tym etapie znacznie się różnią. Finalnie jednak chcemy ich wszystkich skierować do jednego miejsca, czyli zakupu. Ale zrobienie tego od razu, bez znajomości odbiorcy i jego potrzeb jest nieefektywne. Zadaniem działu marketingu jest dowiedzenie się więcej o unikalnych potrzebach odbiorcy, jego priorytetach i problemach. To wszystko będzie później wykorzystywane przez dział sprzedaży, który przeprowadzi potencjalnego klienta przez dalszy proces z dostosowaniem się do jego oczekiwań. Jeśli odbiorca jest na etapie uświadomienia sobie problemu, to wtedy kluczowe będzie zdobycie jego zainteresowania. Zapisanie się w jego pamięci, do której sięgnie w dalszych krokach swojej podróży. Gdy potencjalny klient aktualnie szuka rozwiązania swojego problemu, należy postawić na danie mu wiedzy. A to można zrobić na wiele sposobów — poprzez treści na stronie WWW, social media oraz newsletter (lead magnet także się przyda!), dzięki któremu zyskujemy adres e-mail. To nowy odbiorca w bazie, którego w najbliższych krokach przeprowadzimy do zakupu. Dopiero w sytuacji, gdy odbiorca jest faktycznie zainteresowany i sięga po portfel, komunikowana jest mu oferta. W taki sposób komunikaty są dopasowywane do odbiorcy i momentu procesu sprzedażowego. To niezwykle ważne, bo dzięki temu unikniesz wtedy sytuacji namolnego sprzedawania osobom, które jeszcze nic o Tobie nie wiedzą i nie są gotowe na kupowanie. Co zyskasz? Zaufanie i stałych klientów, którzy będą polecać Cię dalej. Kwalifikowanie leadów Podsumowując: mimo że Twoje treści są skierowane do tych samych kupujących, których zidentyfikowałeś jako docelowych odbiorców, istnieje różnica w sposobie komunikacji z osobą, która ma już określone potrzeby, wie czego potrzebuje i szuka konkretnej oferty, w porównaniu z taką, która właśnie weszła na Twoją witrynę bo uświadomiła sobie że ma problem i szuka informacji na temat jego rozwiązania. Oboje mogą znajdować się w grupie docelowej, ale mają inne potrzeby w zakresie treści. Zadaniem działu marketingu jest przedstawienie konkretnych typów leadów, które później zostaną także zweryfikowane przez dział sprzedaży. Jak sprzedaż może pomóc marketingowi w generowaniu lepszych leadów? Dział sprzedaży może wspomóc marketing w generowaniu lepszych leadów. W prosty sposób! Dział sprzedaży sprawdza i analizuje, która grupa potencjalnych klientów jest odbiorcami wyższej jakości. Czyli takimi, u których istnieje większe prawdopodobieństwo dokonania zakupu. Ocenia to na podstawie ich zachowań oraz wyborów. Taką zależność można wychwycić podczas analizy kwalifikowanych leadów, które zostały przedstawione przez zespół sprzedażowy. Mogą to być odbiorcy, którzy początkowo świetnie rokują, ale okazuje się, że tylko jedna grupa po przejściu całego procesu dokonuje zakupu. Dział sprzedaży wskaże ten fakt działowi marketingu, który od razu może: wprowadzić zmiany w komunikacji, by zwiększyć konwersje także w tej drugiej grupie. Tyczy się to całej ścieżki klienta i jego punktów styku z marką. Strony WWW, treści na social media, newslettera, strony z ofertą, podstrony landing page z zapisem na newsletter i tak dalej. By działania działu marketingu i sprzedaży były skuteczniejsze, istotne jest także wykorzystanie do tego platform i narzędzi do automatyzacji. To umożliwia zdobywanie wiedzy, kiedy dany proces działa, a kiedy nie. Dzięki temu możliwe będzie analizowanie rezultatów, testowanie nowych rozwiązań, a także ulepszanie strategii sprzedaży i marketingu. Współpraca działu marketingu i sprzedaży Taka współpraca opiera się na wzajemnym dzieleniu się informacjami o potencjalnych klientach, by usprawnić wszystkie procesy, które ostatecznie kierują odbiorcę do zakupu. Przedstawianie swoich analiz dotyczących leadów i ich weryfikacja, testowanie nowych rozwiązań, procesów oraz wskazywanie, gdzie są miejsca, nad którymi warto jeszcze popracować to nie tylko na zwiększenie sprzedaży w firmie, ale jej ciągły rozwój. Plan sprzedażowy nie powiedzie się, gdy osoby zajmujące się marketingiem i te od sprzedaży nie będą ze sobą współpracowały. Tak naprawdę są oni niezastąpieni dla siebie i najlepiej funkcjonują, działając wspólnie. Źródło: istrategy.pl Artykuł sponsorowany