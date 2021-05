Jak działają urządzenia płatnicze – dostępne rozwiązania

Jak działa terminal płatniczy?

Terminal płatniczy to urządzenie, które realizuje płatność po przyłożeniu do niego środka płatniczego lub wpisaniu odpowiedniego kodu. Do przeprowadzenia płatności z jego udziałem niezbędna jest łączność telefoniczna. Informacja o przyjęciu płatności przekazywana jest do banku. Gdy okaże się, że klient ma na swoim koncie wystarczającą ilość środków, operacja zostaje zatwierdzona. Bez względu na to, czy transakcja zostanie przyjęta, czy też odrzucona, przygotowywane jest jej potwierdzenie dla klienta oraz właściciela terminala. Takie potwierdzenie jest zwykle wydrukowane za pomocą zintegrowanej z terminalem płatniczym kasy fiskalnej. W przypadku obsługi płatności przy stanowisku kasowym idealnie sprawdzi się stacjonarny terminal Ingenico Desk 5000. Cechuje się on nie tylko doskonałą wydajnością, lecz również łatwością obsługi.