Jak kupić fundusz indeksowy ETF w Polsce?

Na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych do wyboru są zaledwie trzy ETF-y, dlatego inwestorzy, którym marzy się większa różnorodność inwestycji mogą także założyć darmowy rachunek z dostępem do giełdy amerykańskiej, gdzie mają do dyspozycji niemal 2000 różnych rodzajów ETF-ów.