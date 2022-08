Jak obliczyć, ile zostało do spłaty kredytu?

Kredyt gotówkowy - jak obliczyć, ile zostało do spłaty?

Odpowiednie zarządzanie domowym budżetem to klucz do sukcesu w kwestii utrzymania dobrej kondycji finansowej. Z tego względu warto wiedzieć, jakie obciążenia czekają nas w przyszłości i jak szukać środków do ich pokrycia. Jeśli chcemy szybko oszacować, ile zostało nam do spłaty, warto to policzyć w kalkulatorze rat kredytu gotówkowego. Wystarczy wpisać kwotę kredytu, okres spłaty, wysokość prowizji i oprocentowania, a także określić rodzaj rat - równe lub malejące. Na podstawie tych parametrów zostanie nie tylko obliczona wysokość rat, ale również podany przykładowy harmonogram ich spłaty z wyszczególnieniem na konkretne miesiące. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala lepiej planować domowe finanse. O informację na temat kwoty pozostałej do spłacenia można również poprosić swojego doradcę finansowego w banku.