Jak obliczyć OC w 2021 roku?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe

Właściciel pojazdu musi posiadać ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Jeżeli pojazd nie podlega rejestracji, to najpóźniej w dniu wprowadzenia takiego pojazdu do ruchu. W innym razie za brak OC grożą nam wysokie kary.

Wysokość kary ustalana jest na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Środki pochodzące z powyższych opłat karnych trafiają do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W razie kolizji i zniszczenia auta, poszkodowany otrzyma odszkodowanie od UFG nawet, gdy sprawca zdarzenia nie posiadał ważnej polisy OC. W normalnych warunkach odszkodowanie jest ściągane z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji.

Kalkulator online obliczy dla nas OC i AC?

Wyliczenie OC nie jest dziś żadnym problemem. Można to zrobić online, bez wychodzenia z domu. W internecie znajdziemy wiele narzędzi, które pomogą nam w tym zadaniu. Za przykład może nam posłużyć kalkulator OC AC - https://tuz.pl/kalkulator-oc-ac/ na stronie zakładu ubezpieczeń TUZ TUW.

Do obliczeń wystarczy nam dowód rejestracyjny i dokument tożsamości. Możemy skorzystać z szybszej ścieżki lub własnoręcznie uzupełnić potrzebne dane. Będą to informacje o pojeździe (takie jak np. marka, model, rok produkcji, przebieg), historii jego ubezpieczenia i właścicielu.

W przedostatnim kroku mamy do wyboru trzy pakiety ubezpieczenia samochodu. Każdy z nich możemy dopasować do własnych potrzeb. Możemy wybrać lub nie dodatkowe polisy: AC, NNW, Assistance, ubezpieczenie szyb. Mamy do wyboru liczbę rat za składkę oraz ochronę przed utratą zniżki. Warto zauważyć, że każdy dodatkowy pakiet obniża nam podstawową składkę za OC.