Jak płacić zbliżeniowo smartfonem? Krótki poradnik

Smartfon jest gotowy do transakcji bezgotówkowej po włączeniu NFC oraz aktywowaniu usługi w aplikacji. Potem wystarczy przyłożyć go do terminala w sklepie, restauracji czy u fryzjera i gotowe. Płatności zbliżeniowe telefonem, podobnie jak w przypadku tradycyjnych kart, nie wymagają autoryzacji do określonej kwoty. Jeszcze do niedawna było to 50zł, ale ze względu na zagrożenia pandemiczne zwiększono ją do 100zł.