Jak pogodzić wodę i ogień - czyli dogrzać się i tanio, i ekologicznie?

Oszczędnych ludzi nie stać na tanie rzeczy - głosi stare powiedzenie. Świetnie odnosi się też do… ogrzewania naszych domów. Bo to, co wydaje się najtańsze, w rzeczywistości okazuje się rozwiązaniem drogim i przy okazji niszczy środowisko.

Sposobów na ogrzanie naszego domu czy mieszkania jest mnóstwo, warianty można wprost mnożyć. Prąd, gaz, węgiel, pompa ciepła, fotowoltaika. Ogrzewanie podłogowe, przez grzejniki albo nawet ścienne. To jednak wybór dla ludzi, którzy budują własny dom. Ci, którzy mieszkają w kamienicy czy niezbyt nowoczesnym domku, mają o wiele twardszy orzech do zgryzienia. Bo trudno znaleźć rozwiązania, które jednocześnie będą tanie i ekologiczne. Ale warto spróbować.

Przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce wydaje na ogrzewanie ok. 1600-1700 zł rocznie. I nie ma się co łudzić, że ceny energii będą spadać. Organizacja Forum Energii w niedawno opublikowanym raporcie wyliczyła, że w ciągu najbliższych 30 lat przeciętne gospodarstwo wyda na ogrzewanie prawie dwie trzecie więcej.

Oczywiście spalanie czegokolwiek, poza węglem i drewnem, jest zakazane, ale pomysłowość Polaków nie ma sobie równych. Stąd też wzięła się popularność najgorszych i najtańszych frakcji węgla – tzw. flotokoncentratów i mułów. Tak naprawdę są to odpady z kopalni, robione z wyschniętego błota i resztek. Zawierają mnóstwo popiołu i zanieczyszczeń. Ich nie można już legalnie spalać. Ale mnóstwo osób szuka równie taniej alternatywy. To błąd, powinny raczej szukać węgla najlepszego, ale niekoniecznie najdroższego.

Kluczowym parametrem jest stosunek ceny do wartości opałowej. Stosunkowo łatwo to wyliczyć, jeśli oczywiście znamy wartość opałową. I nagle okazuje się, że najtańsze legalne rodzaje węgla podczas spalania okazują się najmniej efektywne. Ergo – nie daj się skusić ceną, ale przelicz ją na jakość. Dodatkowo kocioł łatwo wymienić. A najlepsze jest to, że nie trzeba tego robić za własne pieniądze.