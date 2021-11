Jak się odnaleźć na rynku walutowym?

Nie ulega wątpliwości, że już na początku lat 90. XX wieku, technologia informacyjna została uznana za niepowtarzalną szansę. To właśnie dzięki niej pojawiło się wiele firm i organizacji, które zapewniły nieskomplikowany dostęp do rynku walutowego i do tak zwanych rachunków lewarowanych. Takie przedsiębiorstwa nazywamy dziś brokerami Forex. Za pośrenictwem brokera każda osoba posiadająca dostęp do dedykowanej platformy transakcyjnej może z lepszym lub gorszym skutkiem inwestować swój kapitał na rynku wlautowym.