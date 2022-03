Jak sprzedać udziały w nieruchomości?

Kiedy współwłasność stanowi problem?

Posiadanie nieruchomości na wyłączność to oczywiście bardzo wygodne rozwiązanie, bo nigdy nie musimy konsultować żadnych kwestii z innymi osobami. Zawsze przecież wydłuża to czas zaplanowania, chociażby inwestycji remontowej. Poza tym jest to sytuacja najlepsza, gdy chcemy pozbyć się lokalu i wtedy po prostu gwarantowana jest szybka sprzedaż mieszkania. Niestety czasami nie mamy wyjścia i po prostu musimy się liczyć z tym, że dom lub mieszkanie należy nie tylko do nas. Sytuacja taka występuje, gdy na przykład lokal był odziedziczony w spadku albo chodzi, chociażby o darowiznę. Niejednokrotnie wówczas rodzą się konflikty, szczególnie wtedy, gdy jeden ze współwłaścicieli chce sprzedać mieszkanie, a inni na to się nie zgadzają. Warto dodać, że na przykład proces zniesienia współwłasności jest bardzo długi no i będzie się wiązać z kosztami. Dobrą wiadomością z kolei jest to, że zawsze możemy sprzedać nasz udział w nieruchomości wspólnej i nie potrzebujemy tu niczyjej zgody.