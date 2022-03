Jak sprzedawać więcej? Sprawdź, czego możesz się nauczyć od sprzedawców na Amazonie

Potencjał sztucznej inteligencji

Atrakcyjna cena produktu niekoniecznie przechyla szalę na korzyść sprzedającego, niemniej jednak jest bardzo istotnym elementem każdej oferty. Dynamicznie zmieniające się ceny stanowią kolejne wyzwanie dla sprzedawców, choć w dobie sztucznej inteligencji to właśnie odpowiednio wyuczone oprogramowanie stoi za ustalaniem najkorzystniejszych cen. Obecnie sprzedawcy korzystają z programów analizujących każdy najmniejszy ruch konkurencji, co gwarantuje szybką reakcję na zmiany cen produktów. Handlowcy, zachęceni świetnymi wynikami kolegów i koleżanek z branży oraz oszczędnością czasu, coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług profesjonalnych firm, które wspierają sprzedaż i wykorzystują sztuczną inteligencję do maksymalizowania zysków – takim rozwiązaniem jest na przykład Platforma Nethansy. System ten jest na tyle innowacyjny, że bierze pod uwagę m.in. koszty klienta i ustalone wcześniej narzuty (minimalny, standardowy i maksymalny), co pozwala na dostosowanie ceny do rynku zbytu i zachowanie marży na oczekiwanym poziomie. Co więcej, sprzedawca nie traci na zmianie kursu walutowego, szybko reaguje na zmianę cen konkurencji i wie, że Platforma zadba o to, by nie był stratny.