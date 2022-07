Jak sprzedawać za granicą i kto ma w ogóle taką możliwość?

Sprzedaż własnych towarów czy usług za granicą to doskonały sposób na powiększenie rynku zbytu oraz możliwość zwiększenia marży, zwłaszcza jeśli rozszerzysz swoją działalność na rynki krajów o bardziej rozwiniętej gospodarce. Warto zastanowić się nad tą opcją, jednak poza oczywistymi zaletami, które wynikają z otwarcia na nowe możliwości, sprzedaż za granicą rodzi również pewne ograniczenia. Są to przede wszystkim koszty, które musisz ponieść na jej organizację, szczególnie w okresie ekspansji na nowe rynki. Na szczęście są sposoby na to, żeby ograniczyć je do minimum.