Jak uczą się dorośli – VII Forum Edukacji Dorosłych

"To państwo tworzycie tę społeczność, opisując swoje doświadczenia, prezentując rozwiązania, nowe metody, dyskutując, ucząc się od siebie nawzajem – mówiła dr Poboży, przypominając, że społeczność EPALE stale się powiększa, a polscy użytkownicy tej platformy to najbardziej zaangażowani i aktywni uczestnicy. – Dlatego bardzo nam zależy, jest to naszą ambicją, żeby platformę EPALE znali wszyscy, którzy w Polsce zajmują się edukacją dorosłych" – zaakcentowała dr Poboży.