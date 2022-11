Jak walczyć o podwyżkę w pracy?

Oceń swoje szanse na podwyżkę

Zanim poprosisz pracodawcę o podwyżkę, sprawdź, jakie masz realne szanse na jej otrzymanie. Porównaj swoje zarobki ze stawkami w innych firmach, które są proponowane na tym samym stanowisku - możesz to zrobić na przykład na targach pracy. Wpisz do wyszukiwarki hasło ,,targi pracy Warszawa’’ i sprawdź, kiedy odbędzie się najbliższy event. To świetna okazja, aby bliżej poznać inne firmy, także pod kątem warunków finansowych. Pamiętaj też, aby przejrzeć oferty pracy online - najlepiej bazując na portalach dedykowanych Twojej branży. Zastanów się również, czy Twoja dotychczasowa praca w firmie miała kluczowy wpływ na jej sukcesy. Głównym argumentem podczas rozmowy z szefem może być na przykład uczestnictwo w ważnym projekcie lub odpowiednie umiejętności, dzięki którym zespół szybciej zrealizował konkretne zadanie.